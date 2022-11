Chance in der Krise? Diskussion im Forum der OÖNachrichten

Über diese und weitere Themen diskutieren beim " Klimatalk" am 17. November um 18.30 Uhr im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien Linz der oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder , die Geschäftsführerin von Erneuerbare Energie Österreich, Martina Prechtl-Grundnig, und Ulrike Rabmer-Koller, geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer-Gruppe. Weitere Gäste sind die Umweltökonomin Sigrid Stagl und Günter Pauritsch, Head of Center Energy Economics & Infrastructure Austrian Energy Agency. Nach der Podiumsdiskussion folgt eine offene Diskussion mit Fragen aus dem Publikum.

Einlass ist ab 18:00. Noch sind wenige Restplätze verfügbar – Hier geht's zu Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Diskussion wird außerdem live auf nachrichten.at/klimatalk übertragen.