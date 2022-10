"Die Chance, Menschen mit Beeinträchtigung in die Mitte des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft zu holen, ist so groß wie noch nie. Wir wollen die heimischen Unternehmen ermutigen, Menschen aus dieser Gruppe einzustellen, bieten aber auch Hilfe an", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten.