Chance für beide

Die Pfeife blasen: Das heißt Whistleblowing. Für die Bedeutung ist die sinngemäße Übersetzung treffender: etwas aufdecken, auf etwas hinweisen. Die EU-weite Whistleblower-Richtlinie, die nun auch in Österreich in nationales Recht umgesetzt wird, wird in den Firmen einiges umkrempeln – davon abgesehen, dass vielen Betrieben noch gar nicht bewusst ist, dass Handlungsbedarf herrscht und sie rasch eine Meldestelle einrichten müssen. Beschwerden über mehr Aufwand, Kosten und Bürokratie werden vor