Central Group kauft Signa-Anteil an Schweizer Kaufhauskette Globus

Das teilte die Central Group am Montag mit. Dazu kaufte sie ihrem angeschlagenen Joint-Venture-Partner Signa die verbliebene Hälfte der Anteile ab. Die Zukunft der Globus-Immobilien ist aber noch offen.

Konkret übernimmt Central den Betrieb der Geschäfte in den sieben Globus-Warenhäusern in Genf, Lausanne, Bern, Luzern, Zürich, Glatt und St. Gallen sowie in den beiden im Bau befindlichen Häusern am Zürcher Bellevue und am Basler Marktplatz, wie es weiter hieß. Nicht Teil der Transaktion ist die Immobiliengesellschaft von Globus Schweiz. Hier bleibe die Eigentümerstruktur unverändert, hieß es. Central und Signa halten hier aktuell je die Hälfte der Anteile.

Auch KaDeWe und Signa Prime Selection übernommen

"Wir freuen uns, die vollständige Eigentümerin dieses führenden Luxusdetailhandelsunternehmens zu werden. Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unser europäisches Portfolio zu konsolidieren und mehr Wert für unsere Stakeholder zu schaffen", ließ sich André Maeder, CEO der Central Group Europe, in der Mitteilung zitieren.

Die Central Group hat im Sommer auch das Berliner Luxuskaufhauses KaDeWe von der Signa Prime Selection übernommen.

Die Central Group ist zudem am Rohbau des Luxuskaufhauses Lamarr auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße beteiligt. Die insolvente Lamarr-Gesellschaft gehört zu jeweils 50 Prozent der Signa Prime Capital Invest GmbH - einer Tochter der ebenfalls zahlungsunfähigen Signa Prime Selection - und der Skyred Holding 9 mit Sitz in Luxemburg, einem Tochterunternehmen der thailändischen Central Group.

