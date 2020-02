CDU-Vorsitz: Nächster Politiker wirft den Hut in den Ring

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will für den CDU-Bundesvorsitz kandidieren. Das bestätigte sein Bundestagsbüro am Dienstag. Berlin. Mit dem früheren Umweltminister meldete der erste prominente Christdemokrat offiziell sein Interesse an dem Vorsitz an. Bisher sind Norbert Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn als Anwärter im Gespräch. Allen vier Kandidaten gemein: Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen.

Röttgen war von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister. 2010 setzte er sich in einer Mitgliederbefragung durch und wurde Landesvorsitzender in NRW. Die Landtagswahl 2012 verlor er, woraufhin Kanzlerin Angela Merkel aus ihrem Kabinett entließ. Danach wurde er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute das erste Gespräch mit potenziellen Kandidaten führen. Sie trifft Friedrich Merz.