Causa Commerzialbank: Heftiger Schlagabtausch der Anwälte

Das ist derzeit Grund für einen heftigen Schlagabtausch zwischen Wolfgang Peschorn, Leiter der Finanzprokuratur dem Anwalt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzialbank Mattersburg, Josef Giefing.

Peschorn hatte mehrfach erklärt, er sehe für Amtshaftungsklagen keine Basis. Das sei eine Verantwortung, die die Organe der Bank treffe und natürlich den Bankprüfer. "Also die Geschäftsleitung, den Aufsichtsrat, denen hätte das auffallen müssen, was hier passiert. Das ist ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, und sie haben hier kriminelle Energie in jahrelange Bilanzfälschungen, so wie es momentan ausschaut, hineingesteckt. Also dort liegt die rechtswidrige und schuldhafte Handlung", so Peschorn am Dienstag im ORF-Radio.

"Fast strafrechtliche Relevanz"

Als "äußerst befremdlich" bezeichnete Scherbaum die Aussagen des Leiters der Finanzprokuratur. Der Aufsichtsrat habe keine Kenntnis von kriminellen Machenschaften gehabt, wie dies Peschorn in den Raum stelle. Dafür müsste Peschorn Anhaltspunkte für derartige Äußerungen haben, so Scherbaum. Diese hätten "fast schon selbst strafrechtliche Relevanz".

Dass der Aufsichtsrat nichts mitbekommen haben will von den langjährigen Bilanzmanipulationen und Schein-Guthaben und Krediten, rechtfertigt der Anwalt damit, dass dieses Gremium nicht immer das operative Geschäft beobachten könne.

Werde er nicht richtig oder nicht vollständig informiert, verlasse er sich auf Wirtschaftsprüfer und Finanzmarktaufsicht, dann könne man den Aufsichtsrat nicht in die Pflicht nehmen, so Scherbaum.

