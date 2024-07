Caterer DoN's bekommt wieder Auftrag von ÖBB

Reisende in den ÖBB-Fernverkehrszügen werden weiter von der Wiener Donhauser GmbH (DoN's) verpflegt. Der Caterer ging aus einer europaweiten Ausschreibung als Bestbieter hervor, die Zusammenarbeit mit den Bundesbahnen dauert nun schon seit dem Jahr 2008 an. Die neue Rahmenvereinbarung läuft ab Fahrplanwechsel im Dezember 2024 für vorerst drei Jahre mit Verlängerungsmöglichkeiten bis zu acht Jahren, so die ÖBB.

Der Auftrag umfasst den Speisen- und Getränkeverkauf in den Bordrestaurants, mobile (Trolley-)Servicelösungen, das Am-Platz-Service für 1. & Business-Class sowie die Verpflegungsautomatenbetreuung durch eigenes Personal am Zug. Der Fokus liege auf Produkte mit österreichischer Herkunft von regionalen Anbietern, zudem seien über 30 Prozent der angebotenen Produkte bio-zertifiziert und 75 Prozent stammten aus Österreich.

Hinter DoN's steht der niederösterreichische Gastronom Josef Donhauser. Das Unternehmen hat laut Eigenangaben rund 2000 Beschäftigte und ist das größte privat geführte Gastro- & Cateringunternehmen Österreichs. Donhauser hat seit 2020 auch die Masterfranchiselizenz der Restaurantkette Vapiano für Österreich und den Alpe-Adria-Raum.

