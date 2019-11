Die aktuellen Ermittlungen rund um die Postenvergabe an einen FP-Mann bei den Casinos Austria samt vermuteter Nebenabsprachen und politischer Hilfestellungen haben zur Folge, dass der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger nicht mehr als Regierungsmitglied zur Verfügung stehen wird. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob die Affäre zwei weitere Manager in Bedrängnis bringen könnte.