Casinos Austria wollen digitaler werden

Er schätze Österreich und die Tradition, aber diese stehe bisweilen der Innovation im Wege, sagte gestern Erwin van Lambaart, seit April Generaldirektor der Casinos Austria, bei der Präsentation der neuen Strategie.

So sei die Digitalisierung des Unternehmens ein wesentlicher Punkt dieser Strategie. In den Casinos Baden, Bregenz sowie an zwei weiteren Standorten sind "Xperience Zones" geplant. In diesen Casinobereichen könne bereits mit geringen Einsätzen gespielt werden. Darüber hinaus solle auch der "Entertainment value", der Unterhaltungswert, gesteigert werden. Den Vorwurf, damit eine neue Klientel heranzuziehen, die der Spielsucht verfalle, lässt er nicht gelten.

Denn der Spielerschutz bei den Casinos Austria soll weiter verstärkt werden. Ab April 2023 sollen noch strengere Maßstäbe gelten. Vor allem jüngere Casinobesucher seien gefährdet. Wobei lediglich rund ein Prozent der Besucher anfällig seien, in die Spielsucht abzugleiten, verweist van Lambaart auf entsprechende Daten aus den Niederlanden.

Das Unternehmen kämpft auch mit illegaler Konkurrenz bei Online-Spielen. Er verstehe nicht, dass viele Online-Glücksspielanbieter in Österreich aktiv seien, obwohl diese Aktivitäten illegal seien. "Wir haben online nur einen Marktanteil von 50 Prozent", so van Lambaart. Er spreche sich daher weiterhin für entsprechende Maßnahmen aus, um dies zu unterbinden.

Bewerbung für alle Standorte

Wenn die Lizenzen für die Casinos in Österreich 2027 bzw. 2030 neu vergeben werden, wollten sich die Casinos Austria für alle zwölf Standorte bewerben. Derzeit wisse man nicht, wie das Verfahren zur Lizenzvergabe aussehen werde. Aber bisher hätten es Casinos Austria gut verstanden, Glücksspiel und soziale Verantwortung unter einen Hut zu bringen, sagte van Lambaart. Er wolle etwa das Sportsponsoring weiter ausbauen. Auch Personen mit Einschränkungen müssten im selben Ausmaß gefördert werden.