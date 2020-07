Casinos Austria: Ein Rücktritt, viele Fragezeichen

Die Verwerfungen rund um die Casinos Austria sind um eine Facette reicher: Walter Rothensteiner geht nach fast 25 Jahren als Chef des Aufsichtsrats. Zu den Gründen für Rothensteiners Entscheidung kursierten am Dienstag unterschiedliche Einschätzungen.

Rothensteiner war seit 1989 Aufsichtsrat und seit 1996 Chef des Kontrollgremiums. Dass er sich im Alter von 67 Jahren die Ermittlungen und den U-Ausschuss nicht mehr antun wolle, dementierte er. So sagte er im Kurier-Gespräch: "Nachdem sich die Mehrheitsverhältnisse bei den Casinos komplett verändert haben, ist es Zeit für neue Leute."

Damit spielt Rothensteiner darauf an, dass die tschechische Sazka-Group die Mehrheit bei den Casinos übernommen hat, nachdem die Novomatic aus den Casinos Austria ausgeschieden war. Als möglicher Nachfolger wird immer wieder Siemens-Chef Wolfgang Hesoun ins Spiel gebracht.

"Hansdampf in allen Gassen"

Mit Rothensteiner verlässt ein Manager-Schwergewicht die Casinos Austria. So hat er laut APA als "Hansdampf in allen Gassen" aktuell elf aufrechte und 57 gelöschte Funktionen. Er ist unter anderem Aufsichtsratschef bei der Uniqa Insurance Group sowie bei deren Österreich-Tochter sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Wiener Staatsoper und Vorstand der HK Privatstiftung. Seit Juni 2012 ist er Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes. Die Affäre um einen politischen Postenschacher in Verbindung mit einem Glücksspiel-Deal rund um FPÖ-Mann Peter Sidlo als Finanzchef des Unternehmens überschattete Rothensteiners letzte Monate bei den Casinos.

ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmid ist offiziell für die Suche nach einem Nachfolger zuständig, die nächste Hauptversammlung findet im September statt. Die ÖBAG verwaltet die Anteile des Bundes, nicht nur an den Casinos, sondern auch an der OMV, der Telekom und der Post. Ob der Abgang bei den Casinos weitere Rücktritte auslösen werden, ist Gegenstand von Spekulationen. Nach veröffentlichten Chat-Protokollen ist auch Thomas Schmid für die Opposition rücktrittsreif.