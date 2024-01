Carl Miele, der König der Waschmaschinen

In die eigene Waschküche oder in ein Waschhaus gehen, einen Waschkessel mit Wasser befüllen und heizen, schmutzige Kleidung und Wäsche einweichen, einseifen, umrühren, am Waschbrett sauber reiben, auswringen, aufhängen: So wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Haushalten gewaschen – in den häufig kinderreichen Familien wurde diese Tätigkeit so zur tagesfüllenden Aufgabe. Die ersten Waschmaschinen kamen um die Jahrhundertwende auf den Markt.