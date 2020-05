Caritas-KV: Auch im fünften Anlauf kein Abschluss

Die Gewerkschaft GPA-djp will mehr als die von der Hilfsorganisation bereits einseitig beschlossene Lohnerhöhung um 2,7 Prozent und fordert zusätzlich eine Arbeitszeitverkürzung. Die Caritas besserte ihr Angebot indes mit einer "Corona-Prämie" in der Höhe von 500 Euro nach.

Die Arbeitnehmer orientieren sich in den KV-Verhandlungen an den Abschlüssen für die Sozialwirtschaft (SWÖ) und die Diakonie, wo die Verhandler eine Arbeitszeitverkürzung erwirken konnten.

Anfang April hatte die Caritas die angesprochene Lohnerhöhung einseitig beschlossen. Nun wurde – vorerst erfolglos – mit einer "Corona-Prämie" für alle Mitarbeite gelockt, die "in der Krise Außergewöhnliches geleistet haben und besonders gefordert sind und im physischen Kontakt arbeiten", wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß. Erneut wurde auch eine 37-Stunden-Woche angeboten. Für die Gewerkschaft ist eine optionale 38. Stunde der Knackpunkt. Seitens der Caritas heißt es: "Bei uns melden sich zahlreiche Mitarbeiter, die sich weiterhin ein Gehaltsplus wünschen und sich gegen generelle Verkürzung der Arbeitszeit aussprechen." Ein nächster Verhandlungstermin wurde für Mitte Juni vereinbart.