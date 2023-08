café+co trimmt seine Automaten auf Datensammlung

44.000 Kaffee- sowie 16.500 Getränke- und Snackautomaten betreut der Automatenbetreiber café+co mit Zentrale in Wien und Niederlassungen in neun Ländern, von Österreich bis Rumänien. Alle Automaten rüstet das Unternehmen in den nächsten zwölf bis 14 Monaten um und nimmt dafür drei Millionen Euro in die Hand. Das bestätigt Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung bei café+co.