Café+co: Eigene App, gesündere Snacks

Die Pilotphase für eine eigene Bezahl-App fürs Smartphone startet noch heuer. 2020 soll es die App dann für alle Interessenten geben, sagt Geschäftsführer Fritz Kaltenegger im OÖN-Gespräch. Die App soll dem Konsument auch ermöglichen, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Die Nachfrage nach gesunden und nachhaltigen Produkten steige, so Kaltenegger: Daher ersetzt das Unternehmen in seinen Automaten den "Kaffeeweißer" durch natürliches Magermilchpulver und reduziert den Zucker in den Getränken. Neben dem klassischen Schoko- sind immer mehr Eiweißriegel in den Automaten zu finden.

Café+co ist in zehn Ländern, hauptsächlich in Osteuropa, aktiv. In der Gruppe wurden mit 1900 Mitarbeitern zuletzt 230 Millionen Euro umgesetzt. Für heuer rechnet Kaltenegger mit 240 Millionen Euro. Rund ein Drittel des Österreich-Umsatzes von 90 Millionen Euro wird in Linz erzielt, wo der Schwerpunkt auf der Produktion von frischen Snacks liegt. 90 Mitarbeiter sind beschäftigt, täglich werden bis zu 5000 frische Wurstsemmerl und -brote hergestellt. Noch vor dem ersten Schichtwechsel werden mehr als 2000 Kunden damit beliefert. (prel)

