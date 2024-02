BWT übernimmt Windhager

Laut OÖN-Informationen steigt der Mondseeer Wasseraufbereiter BWT in das Heizungsgeschäft ein. Er dürfte den Anfang Jänner pleite gegangenen Hersteller Windhager in Seekirchen (Salzburg) übernehmen, wie ein Insider sagt. Insolvenzverwalter Helmut Hüttinger bestätigte am Donnerstag: "Der Vertrag wurde gestern unterschrieben, der Gläubigerausschuss hat bereits zugestimmt." Laut "Kurier" sind es Teile des Unternehmens, die BWT kauft. Heute sollen Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung informiert worden sein. Weitere Informationen und Details werden für die nächsten Stunden erwartet.

Viele Mitarbeiter sollen übernommen werden

Das Traditionsunternehmen Windhager, bei dem auch viele Personen aus dem Bezirk Braunau beschäftigt sind, hat 440 Mitarbeiter. Der Name Windhager soll erhalten bleiben. Ziel sei es, so viele Mitarbeiter wie möglich zu übernehmen. Dass dies bei allen Beschäftigten gelinge, sei jedoch unrealistisch. Windhager-Mitarbeitern wurde am Mittwoch aber angeboten, möglicherweise zum BWT-Stammsitz nach Mondsee zu wechseln. Dort wurde dem Vernehmen nach bereits ein Rekrutierungsstopp eingelegt. BWT-Geschäftsführer Weißenbacher wird auch neuer Windhager-Geschäftsführer. Die Verbindlichkeiten betrugen mehr als 86 Millionen Euro. Die ausstehenden Löhne werden ab dieser Woche aus dem Insolvenzentgeltsicherungsfonds ausbezahlt, berichtet die Gewerkschaft.

Die massiven Preisanstiege für Pellets infolge des Kriegs in der Ukraine und die Diskussion in Deutschland, ob Heizen mit Holz überhaupt nachhaltig sei, hätten zu massiver Verunsicherung unter den Kunden und letztlich zu deutlichen Auftragseinbrüchen von bis zu 70 Prozent geführt, hieß es bei Insolvenzanmeldung.

Was passiert mit halbfertigem Werk in Pinsdorf?

BWT zeigte Interesse daran, das bereits zu 85 Prozent fertiggestellte neue Werk für Wärmepumpen samt Logistikzentrum in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) zu übernehmen. "Wir haben ein Angebot gelegt." Da es sich aber um ein anderes Insolvenzverfahren handle, sei noch völlig offen, ob man den Zuschlag bekomme.

