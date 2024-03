BWB und E-Control prüfen die Gaspreise jetzt genauer

Stark gestiegene Energiepreise für Endkunden waren der Grund für die Gründung der „Taskforce Energie“ durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und die Regulierungsbehörde E-Control im Frühjahr 2023. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Untersuchungsdauer bis Jahresende verlängert wird. Der Fokus liegt künftig verstärkt auf dem Gasmarkt.



Die Gaspreise für Bestandskunden seien trotz fallender Großhandelspreise auf dem Gasmarkt konstant hoch, heißt es. Dabei wäre ein schnelleres Sinken im Vergleich zu Strom zu erwarten gewesen, vor allem weil von Gasversorgern in der Vergangenheit kurzfristigere Beschaffungsstrategien als Grund für Preisanpassungen angeführt worden seien. Der Gaspreisrückgang hinke auch im europäischen Vergleich hinterher.



„Strom und Gas sind essenzielle Güter für jeden österreichischen Haushalt und die Betriebe. Die Entwicklung bei den Gaspreisen ist trotz sinkender Großhandelspreise besorgniserregend, wir werden das jetzt wettbewerblich untersuchen“, sagte BWB-Chefin Natalie Harsdorf-Borsch. Man werde bei den großen Gasanbietern in Österreich nachfragen, wie ihre Beschaffungsstrategien aussehen, kündigte sie bei einem Pressegespräch im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien an.

