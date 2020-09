Buwog-Prozess: "Kleiner Fisch" und Villen-Streit

Gestern ging es zunächst um eine Zahlung von 96.000 Euro an die Werbeagentur White House über die zypriotische Briefkastenfirma Valora des Angeklagten Lobbyisten Peter Hochegger. Das Geld kam von der Telekom Austria. Bezahlt wurden damit Agentur-Leistungen für den ÖVP-Wahlkampf.

Gabriela S. von der Werbeagentur White House schilderte gestern im Zeugenstand, bei der ÖVP habe sich zuerst niemand für die Begleichung der offenen Rechnung zuständig gefühlt. Schließlich kam doch der Anruf eines ÖVP-Mitarbeiters, S. solle doch die Rechnungen an die Gesellschaft Valora von Hochegger stellen. Wer der Anrufer war, konnte die Zeugin gestern vor Gericht aber nicht mehr sagen.

Meischberger habe sie nicht gekannt, und von Hochegger habe sie gewusst, dass er ein PR-Unternehmer mit vielen Aktivitäten gewesen sei, führte die Zeugin aus. Im Vergleich zu Hochegger sei ihre Agentur nur "ein kleiner Fisch" gewesen.

Thema im Wiener Straflandesgericht war gestern auch der jahrelang geführte Rechtsstreit um die Döblinger Villa von Meischberger. Dabei kam es zur Konfrontation zwischen dem Ex-Politiker und dem Zeugen Heinrich S.

Meischberger kam durch das Aufkommen der Buwog-Provision in finanzielle Probleme, denn die Finanz wollte von ihm die Steuer für die Millionenprovision. Deshalb wandte er sich an den Werbeunternehmer S. Dieser ließ sich damals nach eigenen Worten "breitschlagen", Meischberger eine Million Euro zu geben. Aber dafür musste Meischberger sein Haus, eine Villa in Döbling, an eine Gesellschaft verkaufen. Sollte er das nicht schaffen, würde die Villa weiterverkauft, schilderte S.

Meischbergers Version lautet anders. Es sei nie geplant gewesen, seine Villa wirklich zu verkaufen. Das zeige sich daran, dass der Kaufvertrag mit der Erwerbsgesellschaft als Kaufmotiv eine Erweiterung auf der Liegenschaft vorsehe, die aber unmöglich zu erfüllen gewesen sei. "Der Besitz der Immobilie hat mit dem Bewohnen der Immobilie aus meiner Sicht nichts zu tun", so Meischberger.

Heute und morgen wird im Buwog-Prozess weiterverhandelt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.