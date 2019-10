Buwog: Bar einzahlen, bar auszahlen

Alexander B. war zeichnungsberechtigt auf dem Omega-Konto. Er hob mehrere Male bei der Hypo Investmentbank in Vaduz hohe Bargeldbeträge vom Omega-Konto ab und ließ sie dort, ohne zu wissen, was mit dem Geld geschehe. Er sagte, er kenne den Sinn der Geldtransaktionen nicht. "Es macht keinen Sinn", so der Zeuge, der bestätigte, dass solche Transaktionen vor 20 Jahren "gang und gäbe" gewesen seien. In Summe gingen auf das Omega-Konto 7,9 Millionen Euro von der Astropolis ein. Eine Zeugin – die wirtschaftlich Berechtigte der Omega – hatte ausgesagt, dass die Omega dazu benutzt wurde, um diskrete Geldgeschäfte zu machen. "Bar aus, bar ein" sei üblich gewesen. So verschwanden die Spuren des Geldes, sagte die Richterin.

