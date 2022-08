In Oberösterreich fehlen bis zu 400 Busfahrer – die OÖN haben berichtet. Diese Lücke sei durch die Konzentration auf den Billigstbieter bei den Ausschreibungen durch den OÖ Verkehrsverbund (OÖVV) verursacht, kritisiert SP-Verkehrssprecher Tobias Höglinger. Der so geschaffene Preiswettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmen, die im Auftrag des Verkehrsverbundes in Oberösterreich fahren, sei das Ergebnis der Suche nach dem billigsten Anbieter.