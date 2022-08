Burger-Lokal schlittert in die Pleite

Über das Vermögen des "Burger-Werks" ist auf Eigenantrag des Schuldners ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das gab der Gläubigerschützer AKV heute, Dienstag, per Aussendung bekannt. Das Burger-Lokal wurde 2015 in Gmunden gegründet, seit 2018 gibt es einen zweiten Standort in Regau. Beide Standorte wurden mit Ende Juli geschlossen.

Laut AKV stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 130.000 Aktiva in Höhe von 15.900 Euro gegenüber. 30 Gläubiger sind vom Konkurs betroffen.

Die wirtschaftlichen Probleme begannen in der Corona-Pandemie, auch in der Folge entwickelten sich die Geschäfte nicht positiv: In Regau machten sich die Einschränkungen des benachbarten Kinobetriebs, zuvor ein verlässlicher Frequenzbringer, bemerkbar. Zu den finanziellen Engpässen kamen erhebliche Personalprobleme.