Die Burger-Kette Burgerista ist insolvent und hat beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das gaben die Gläubigerschützer AKV, KSV und Creditreform heute, Donnerstag, bekannt. Die Restaurants bleiben geöffnet. Auch sollen alle Mitarbeiter vorerst gehalten werden.

Burgerista mit Sitz in Traun betreibt acht eigene Restaurants, ein weiteres wird von einem Franchisepartner geführt. 180 Gläubiger (davon 130 Dienstnehmer) sind von der Insolvenz betroffen. Aktiva in Höhe von 261.000 Euro stehen Passiva von 1,2 Millionen Euro gegenüber (wenn die Sanierung gelingt und das Unternehmen fortgeführt werden kann).

Als Grund wird im Insolvenzantrag die Coronapandemie genannt: 2020 und 2021 kam es zu Umsatzeinbußen von bis zu 75 Prozent. Zudem haben Lieferengpässen auf den Beschaffungsmärkten und die durch die Ukraine-Krise gestiegenen Strompreise Probleme verursacht. Im Zuge des Kaufkraftverlusts kam es zu einem Rückgang der Restauranttransaktionen von bis zu 30 Prozent.

Den Gläubigern soll ein Sanierungsplan vorgelegt werden, der eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme, vorsieht. Ziel von Burscheidt ist es, einen Investor zu finden. Es gäbe "durchaus interessierte Parteien, mit denen es in naher Zukunft Gespräche geben wird". "Im Moment sind wir vorsichtig optimistisch", so Burscheidt weiter.