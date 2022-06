Bundesregierung wegen Reaktivierung von Kohlekraftwerk in der Kritik

Wegen der drohenden Erdgas-Engpässe soll das 2020 stillgelegte und letzte Steinkohlekraftwerk Österreichs im steirischen Mellach südlich von Graz so umgerüstet werden, dass im Notfall dort Strom und Wärme erzeugt werden können. Das beschlossen Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), Bundeskanzler Karl Nehammer und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide VP) am Sonntag in einem "kleinen Krisenkabinett". Fragen wie etwa jene nach den Kosten blieben vorerst unbeantwortet. Jedoch werde der Bundeshaushalt "zur Gänze" dafür aufkommen, hieß es auf Anfrage aus Gewesslers Ministerium.

Kritik dafür gab es vor allem seitens der Opposition. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll bezeichnete den Schritt als "einen Akt der Verzweiflung". Laut Neos betreibe die Regierung "reine Showpolitik" und sei unvorbereitet. Im Gegensatz zu Österreich habe Deutschland es etwa geschafft, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, sagte Generalsekretär Douglas Hoyos. Konkrete Vorschläge für Alternativen kamen von der Opposition jedoch nicht.

Umwelt-NGO kompromissbereit

Johannes Wahlmüller, Sprecher der Umweltorganisation Global 2000, wies auf die Schädlichkeit des Energieträgers Kohle hin – sie sei "die klimaschädlichste Energie" und führe zu "gesundheitsschädlichen Quecksilber- und Feinstaubemissionen". Laut Wahlmüller akzeptiere man den Einsatz für den Notfall, aber es "sollte klar sein, dass es sich nur um akute Notfälle handeln darf".