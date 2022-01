"Ich habe die öffentliche Diskussion über den Verkauf unterschätzt", sagte Georg Schöppl, einer der beiden Bundesforste-Vorstände, auf die Frage, ob der Verkauf von rund sechs Hektar Wald neben der Autobahn in Ohlsdorf an den "Schotterbaron" Hans Asamer gescheit war und die Staatsforste, die eigentlich die Wälder im öffentlichen Interesse schützen sollten, das wieder so machen würden.