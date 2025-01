Bundesforste: Weniger Holz in Oberösterreich

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) ernteten 2024 in Oberösterreich rund 370.000 Festmeter Holz, teilten die Staatsforste am Mittwoch mit. Das sind 16 Prozent weniger als im Jahr davor (440.000 fm). Der Schadholzanteil lag 2024 bei 64 Prozent, das wiederum ist ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr (40 Prozent). Im Vergleich zum österreichweiten Durchschnitt (75 Prozent Schadholzanteil) fiel in Oberösterreich jedoch weniger Wald Stürmen, Schneebruch und Borkenkäfern zum Opfer.