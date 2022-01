Bundesforste: Klimawandel macht dem Staatswald schwer zu schaffen

"Wir haben fünf Jahre hinter uns, in denen wir den Klimawandel massiv gespürt haben. Wir kommen zu keiner geordneten Waldbewirtschaftung, weil wir nur dem Schadholz hinterherrennen", sagte der Co-Vorstand Rudolf Freidhager der Österreichischen Bundesforste am Donnerstag Abend in einem Online-Gespräch. Die Schadholzmenge des größten Waldbesitzers des Landes (850.000 Hektar, rund zehn Prozent der Staatsfläche) bleibt mit rund 1,1 Millionen Festmetern weiterhin auf sehr hohem Niveau, der Anteil macht immer noch 59 Prozent an der jährlichen Holzerntemenge von 1,8 Millionen Festmetern aus. 2020 waren es 81 Prozent und 2019 79 Prozent Schadholzanteil.

Der ungewöhnlich trockene und kühle Frühling setzte dem Wald zu. Trotz eines regional eher nassen Sommers mit vielen Starkregenereignissen lag der durchschnittliche Jahresniederschlag in Österreich zehn Prozent unter dem langjährigen Mittel. Das machte den Wald anfällig für Borkenkäfer und andere Schäden.

Der Holzverkaufspreis (Rundholz ab Waldstraße) lag für die Bundesforste im abgelaufenen Jahr höher als 2020, bei durchschnittlich 67 Euro. "Doch das ist meilenweit von gut entfernt", sagte Freidhager und verwies auf die eigentlichen Profiteure der Holzschwemme in Europa, die Säge- und Holzindustrie. Im heurigen Jahr erwarten die Bundesforste auf Grund der aktuell steigenden Schnittholzpreise einen weiteren Holzpreisanstieg "um durchschnittlich ein paar Euro " pro Festmeter.

Der Finanzvorstand Georg Schöppl bezifferte die Mehrkosten für den Klimawandel 2021 auf 31,5 Millionen Euro für sein Unternehmen. Dazu zählen die Käferprävention sowie Mindererlöse durch Schadholz, Schäden an der Forstinfrastruktur von über fünf Millionen Euro. Die von Starkregenereignissen und Überschwemmungen im Sommer an Forststraßen, Brücken und Hangsicherungen verursachten Schäden lagen vor allem auf ÖBf-Flächen im oberösterreichischen Salzkammergut, im Salzburger Land sowie in der Obersteiermark.

Waldstrategie der EU nicht zielführend

Kritik übte der Vorstand an diversen EU-Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels, weil er der Meinung ist, man sollte den Wald nicht durch Außernutzungstellung von zehn Prozent der Fläche, wie die EU das vorgibt, als Klimaretter sehen, sondern durch aktive und naturnahe Nutzung. Die ÖBF haben bereits neun Prozent der Fläche unter Naturschutz, doch sie fürchten, dass sie als Staatswald einen höheren Beitrag zur EU-Strategie leisten müssen als die privaten Waldbesitzer. Schöppl: "Das Holz, das wir nicht nutzen, müsste mit fossilen Rohstoffen ersetzt werden". Außerdem sei besonders im Alpenraum die Schutzwald-Funktion der Forste für die hier lebenden Menschen sehr bedeutend. Dieser müsse bewirtschaftet werden.

Der Wald warf (als einer der vier Geschäftsbereiche) 2021 nach einem Verlustjahr wieder Gewinn ab. Wie hoch dieser bzw. wie hoch der Fruchtgenuss sein wird, den die ÖBF an den Staatshaushalt abliefern müssen, wird im Mai bei der Bilanzpräsentation veröffentlicht. "Deutlich mehr als 2020", hieß es jedenfalls. Die Bundesforste zahlten für 2020 eine Dividende von drei Millionen Euro und ein Fruchtgenussentgelt von 4,5 Millionen Euro an den Staat.