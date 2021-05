Bund stellt 100 Millionen für regionale 1-2-3-Tickets zur Verfügung

Parallel dazu arbeitet die Bundesregierung auch an der Einführung der regionalen Klimatickets und ist dazu in engen Gesprächen mit den Bundesländern und Verkehrsverbünden.

Dafür wird die Bundesregierung heute im Ministerrat beschließen, dass der Bund auch bei der Einführung der Regionaltickets eine finanzielle Mitverantwortung übernimmt. Dafür stellt der Bund künftig jährlich 100 Millionen Euro für die Finanzierung der regionalen Stufen zur Verfügung. Das Geld wird dabei nach Bevölkerungsschlüssel an die Bundesländer aufgeteilt, die damit Ticket und auch etwaiges Mehrangebot im Öffentlichen Verkehr finanzieren können.

Die Finanzierung der österreichweiten Stufe des Klimatickets erfolgt vollständig durch den Bund. Die dafür notwendigen Mittel sind bereits budgetiert, auch die notwendigen gesetzlichen Grundlagen sind bereits beschlossen. Mit weiteren 100 Millionen treibt nun der Bund auch die Einführung der Regionaltickets weiter voran.

„Ein Ticket für alle Öffis – in ganz Österreich oder in einem Bundesland. Das setzen jetzt wir gemeinsam um, denn damit wird Öffi-Fahren in Österreich noch attraktiver und noch besser. Und wir übernehmen als Bund auch Verantwortung bei der Finanzierung", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs wird einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Wichtig ist, dass diese Bestrebungen auf sozial verträgliche Art und Weise umgesetzt werden", sagt Finanzminister Gernot Blümel.

Die Eckpunkte im Ministerratsvortrag: