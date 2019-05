Bund buttert viel in Unis - mit geringem Output

LINZ. "Die hochqualifizierten Fachkräfte, die Oberösterreichs Wirtschaft in Zukunft brauchen wird, müssen zum Großteil auch am Standort Oberösterreich ausgebildet werden", ist Greiner überzeugt. Doch die Linzer Universität werde gegenüber den Wiener Hochschulen noch immer finanziell benachteiligt. Außerdem müsse die Produktivität des Universitätssystems erheblich verbessert werden. In einer Studie, die die Universitäten in den Mittelpunkt stellt, ließ die oberösterreichische Industriellenvereinigung untersuchen, wie leistungsfähig das österreichische Uni-System im internationalen Vergleich ist und worin die wichtigsten Handlungsfelder bestehen.

Bei Finanzmittel im Spitzenfeld

Demnach liegt Österreich bei den öffentlichen Ausgaben im Hochschulbereich im Spitzenfeld. Im Vergleich mit den anderen OECD-Ländern rangiert unser Land auf Platz neun, EU-weit auf Rang drei. Konkret wurden im Vorjahr rund sechs Milliarden Euro und damit etwa 1,7 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsproduktes investiert. Auch bei den Ausgaben pro Student liegt Österreich mit mehr als 15.600 Euro im Spitzenfeld der EU-Staaten und vor Deutschland. "Der Input ist hoch, allerdings hat der Output viel Luft nach oben", so Greiner.

"Die Schere geht weiter auf"

Zum einen liege der Fokus bei der Finanzierung extrem stark auf Wien. In den kommenden drei Jahren werden die dortigen Universitäten insgesamt 5,2 Milliarden Euro bzw. mehr als 55 Prozent der bundesweiten Universitätsmittel erhalten. Von den Erhöhungen der Mittel profitieren überhaupt die großen Traditionsuniversitäten am meisten. "Wer bereits viel hat, der wird weiterhin überproportional mit Budgets bedacht. Damit geht die Schere zwischen den Universitäten noch stärker auf", sagt Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung OÖ. Die Finanzierung gehe mit der Gießkanne über alle Unis. Eine Profilbildung der Universitätsstandorte gemäß der regionalen industriellen Kernkompetenzen und der regionalen Nachfrage nach Absolventen bleibe reines Wunschdenken.

Zum anderen gäbe es starken Verbesserungsbedarf bei den Leistungskennzahlen der Unis. Weniger als die Hälfte (47,8 Prozent) der begonnenen Studien wurden 2016/17 auch beendet. Im internationalen Vergleich zählt Österreich zu den Ländern mit den niedrigsten Abschlussquoten und auch zu jenen mit der längsten Studiendauer. Österreich findet sich auch unter jenen Ländern mit höheren Drop-out-Quoten wieder. Der Frauen-Anteil unter den Absolventen in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) ist mit 25 Prozent weit unter dem Niveau fast aller anderen OECD-Staaten. Nur in der Schweiz, Luxemburg und Chile liegt die Frauenquote in den MINT-Studien noch niedriger.

Denkanstöße zur Verbesserung

Geiner fordert mehr Lenkungsmaßnahmen beim Universitätssystem: "Das System ist wie ein Auto, das fährt, aber leider lenkt keiner." Die Industriellenvereinigung liefert der österreichischen Bildungspolitik nun einige Denkanstöße. Unter anderem sollte es mehr Studienplatzbegrenzungen geben, wobei sich die Anzahl der Plätze nach Arbeitsmarktchancen orientieren sollte. Naturwissenschaftlich-technische Fächer sollten bei den Budgetweisungen noch höher gewichtet werden. Um die hohen Studiendauern und Drop-Out-Raten zu reduzieren, wäre eine umfangreiche und bessere Begleitung sowie ein Coaching der Studierenden während des Studiums sinnvoll. Zudem sollten sich die 22 öffentlichen Universitäten in Österreich stärker vernetzen.