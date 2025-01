Bürokratie für Betriebe: "Nicht mühsam, sondern existenzbedrohend"

Die Gesamtzahl der Wörter in EU-Rechtsakten hat sich laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria seit 2010 von etwa 10 Millionen Wörtern pro Jahr auf fast 20 Millionen Wörter verdoppelt. Diese Entwicklung würde immer mehr Unternehmen belasten: "Die Bürokratie ist nicht nur mühsam, sie ist existenzbedrohend", sagte Hummer bei einer Pressekonferenz am Montag. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer unter 3400 heimischen Betrieben wünschen sich 65 Prozent eine Reduktion der Informations- und Meldepflichten.

Auch in Österreich ist die Bürokratie-Dichte hoch: In 196 Gesetzen (vom Arbeitszeitgesetz bis hin zum Ausländerbeschäftigungs- und Datenschutzgesetz) sind insgesamt rund 6400 Verwaltungsstrafen enthalten. Dazu kämen laut Wirtschaftskammer noch 5000 branchenspezifische Strafen und 930 Straftatbestände aus dem Umweltbereich. "Wegen der Bürokratie-Flut werden schon Investitionen ins Ausland verlagert", warnte Hummer.

Von Kaffee über CO2 bis Abfalltransport

Als Beispiel wurde die EU-Entwaldungsverordnung genannt: Davon betroffen seien mehr als 100.000 österreichische Unternehmen, die Rohstoffe wie Kaffee, Kakao, Palmöl, Holz oder Fleisch verarbeiten bzw. verkaufen. Die Verordnung bedeute etwa für einen Kaffeeröster, dass er die genauen Geo-Daten des Standortes der verwendeten Kaffeepflanzen angeben muss. Für einen heimischen Konditor gelte dasselbe für die Kakaobohnen, die er zu Pralinen verarbeitet.

Auch Nachhaltigkeitsberichte verursachen Aufwand: Österreichische Betriebe, die bestimmte Waren (zum Beispiel Schrauben) im EU-Ausland kaufen, müssen die dort verursachten Treibhausgasemissionen dokumentieren und eine Meldung beim Zollamt abgeben.

Zusätzliche Bürokratie fällt auch beim Abfalltransport an: Bei mehr als zehn Tonnen Gesamtgewicht ist der Transport auf der Schiene verpflichtend. Das sei meistens aber aufgrund mangelnder Kapazitäten gar nicht möglich: Das müssten die Unternehmen mit einer Bestätigung aber nachweisen.

Vorschläge zur Vereinfachung

Die Ansätze für Verwaltungsreformen seien lange bekannt, sagt Rechtsanwalt und Universitätsprofessor Mathis Fister: Etwa das Prinzip "one in - one out" (für jede neue Regelung fällt eine weg) oder in Einzelfällen auch sogenannte "Sunset-Klauseln", die den Vorgaben ein Ablaufdatum zuschreiben.

Für eine Tat drohen teilweise viele unterschiedliche Strafen gleichzeitig, dieses "Kumulationsprinzip", sollte laut Fister überdacht werden. "Die Devise 'Beraten statt strafen' funktioniert in der Praxis nicht", sagt er. Als Rechtsanwalt habe er noch keinen einzigen Fall erlebt, in dem dieses Vorgehen gewählt worden sei.

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich wünscht sich etwa einen unabhängigen Anti-Bürokratie-Anwalt, er solle der Politik auf die Finger schauen. Alle EU-Regelungen, deren Umsetzungsfrist noch läuft, müssten überprüft werden.

