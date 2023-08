BüHo und seine Lösungen für "Schwammdächer"

Regen, Eis, Dampf: Gebäude, Häuser und Brücken vor Wasser in allen Aggregatszuständen zu schützen, ist die Kernaufgabe von Büsscher & Hoffmann ("BüHo"). Das Unternehmen mit Sitz in Enns und Standort in Deutschland ist auf die Produktion von Dach- und Abdichtungssystemen spezialisiert. "Wir haben uns in den vergangenen Jahren recht gut entwickelt", sagt Karl Landl, seit 2012 Geschäftsführer. Deshalb sei ein Neubau notwendig geworden.