Bücher, Hefte, Tafeln, Nachhilfe: Wirtschaftsfaktor Schule

In Oberösterreichs Schulen hat wieder der Unterricht begonnen: Davon betroffen sind aber nicht nur 200.000 Schüler (darunter 15.741 Taferlklassler), sondern auch viele Unternehmen. Für einige ist der Schulbeginn die herausforderndste Zeit des Jahres. So liefert der Trauner Verlag mit Sitz in Linz rund um den Schulbeginn 500.000 Schulbücher aus. Zudem gehen Millionen Schulhefte über die Ladentische. Der Innviertler Schultafelerzeuger Furthner Schultafeln aus Zell an der Pram beliefert Schulen in