Budgetkommissar Hahn legt grüne EU-Anleihen auf

Ab Oktober sind erste grüne EU-Anleihen zu haben. Das kündigte am Dienstag Budgetkommissar Johannes Hahn an, als er den Rahmen vorstellte, der ihm erlaubt, Green Bonds im Wert von bis zu 250 Milliarden Euro zu begeben. "Damit wird die EU weltweit führend bei nachhaltigen Finanzierungen", sagte er.

Die EU begibt sich erstmals in großem Umfang als Schuldner auf den Kapitalmarkt, um den Corona-Wiederaufbaufonds zu füllen, aus dem Mitgliedsstaaten in den nächsten Jahren 750 Milliarden Euro an Zuschüssen oder günstigen Darlehen erhalten können. Erste konventionelle Anleihen in der Höhe von 45 Milliarden Euro hat Hahn schon im Juni und Juli aufgelegt, nun folgen grüne Bonds um 35 Milliarden Euro. Sie sollen nur Investments in nachhaltige Wirtschaftszweige enthalten.

"Investoren interessieren sich sehr für grüne Bonds", sagte Hahn und verwies darauf, dass elf EU-Länder ihrerseits grüne Staatsanleihen ausgeben. In Summe soll ein Drittel aller EU-Anleihen grün sein. Das passt zu den Vorgaben des Wiederaufbaufonds. Staaten müssen die Hilfsgelder zu 37 Prozent für Klimaschutz-Projekte ausgeben. Keinen Platz haben in den Green Bonds laut Hahn Investitionen in die Atomenergie. (via)