Auch Milch und Butter werden bald teurer. Bei Zucker sind steigende Preise ebenfalls nicht ausgeschlossen. Ein Überblick: Milch und Butter: Bei Österreichs größter Molkerei, der Berglandmilch mit Sitz in Wels, geht man davon aus, dass es "zeitnah" zu einer Preiserhöhung bei Milch und Butter kommt. Konkreter wurde Geschäftsführer Josef Braunshofer im OÖN-Gespräch nicht, man sei aber "in intensiven Diskussionen" mit dem Handel. "Es ist eine brutale Entwicklung, die ich in meinen 19 Jahren in der