Brunner verspricht höhere Treffsicherheit bei Hilfen

Die Schwierigkeit der Planung in Zeiten mit Preissprüngen von 100 Prozent und mehr und die Chancen der Digitalisierung in den Finanz- und Planungsabteilungen standen gestern, Freitag, im Mittelpunkt der 21. Auflage der Controlling Insights Steyr (CIS). Bei dieser Fachtagung, die sich an Praktiker in Controlling und Rechnungswesen richtet, wurden Möglichkeiten zur Automatisierung in Finanz- und Planungsabteilungen aufgezeigt – etwa bei der Datenrecherche im Internet, die Statistiken durch Prozessautomation aktualisiert.

Heimo Losbichler, Fachhochschul-Studiengangsleiter und Veranstalter der Tagung unter dem Titel "Den guten Steuermann erkennt man erst im Sturm", sprach von einem langsamen Abschied vom aktuell meistverwendeten Programm Excel.

Finanzminister Magnus Brunner kam gerade rechtzeitig, um sich für die Verwaltung Inspirationen zu holen. "Ein paar Anwendungen fallen mir sofort ein", sagte er bei seinem anschließenden Vortrag.

Dabei warb der Minister vor den Zahlenmenschen im Publikum um Verständnis dafür, dass nicht alle Hilfsmaßnahmen der Regierung treffsicher waren. Brunner verwies eben auf die schlechte Datenbasis und die Schwierigkeit, diese ministeriumsübergreifend zu verknüpfen. Aktuell werde mit Hochdruck daran gearbeitet, Steuerdaten mit anderen Daten zu verknüpfen. Im ersten Quartal 2023 soll das abgeschlossen sein, avisierte Brunner.

Der Vorstandschef der Amag, Gerald Mayer, gab Einblick in die komplexen Planungsvorgänge des Aluminiumkonzerns und den großen finanziellen Spielraum, den die Ranshofner brauchen. Sicherungsbeiträge – die die Wien Energie beim Handel an der Börse ins Trudeln brachten – brauche auch sein Unternehmen.

Der Vertreter der Papierindustrie, Franz Hiesinger von MM Karton, riet den 220 Zuhörern, jeweils rasch und konsequent auf geänderte Kosten zu reagieren und nicht zu lange zuzusehen, wie man in die Verlustzone rutscht.