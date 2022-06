Brunner erwartet länger hohe Inflation

Er erwarte für längere Zeit eine höhere Inflation, sagte er am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Zwischen den USA und Europa gebe es aber Unterschiede, so der Minister. In der EU sei die Teuerung vor allem durch die Energiepreise getrieben, in den USA sei die Inflation breiter, so der Finanzminister.

Wegen der hohen Teuerungsraten sei auch der Druck auf die Regierung gestiegen, die kalte Progression abzuschaffen. Das Gesetz dazu soll über den Sommer in Begutachtung kommen und im Herbst im Parlament beschlossen werden.

Bei der Befreiung von der Kapitalertragssteuer für Wertpapiere habe er den Entwurf dem Koalitionspartner übermittelt.