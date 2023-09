Brunner: 2024 Fahrplan für CO2-Speicherung

Den Startschuss für die Erarbeitung eines nationalen Konzepts gibt Finanzminister Magnus Brunner (VP) heute bei einem Treffen mit Vertretern unterschiedlicher Interessenverbände.

Schon davor kritisierte Greenpeace dies als Manöver Brunners, um davon abzulenken, dass der Ausstieg aus fossilen Heizsystemen und die Umsetzung von wirksamen und sicheren Klimaschutzmaßnahmen verabsäumt würden.

Was sich nicht vermeiden lässt

Das Gegenteil sei der Fall, sagte Brunner bei einem Gespräch mit Journalisten. "Es geht natürlich in erster Linie um Vermeidung von CO2, aber in manchen Bereichen ist das nicht möglich, etwa in der Zementindustrie und der thermischen Abfallverwertung", sagte Brunner. Das bestätigt auch der deutsche Wissenschafter Oliver Geden, der Mitglied des Weltklimarats ist. Deutschland werde schon Ende des Jahres ein entsprechendes Gesetz beschließen, sagt Geden. Auch die Skandinavier seien sehr weit. Brunner sagt, Österreich wolle von anderen lernen. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten jährlich fünf bis zehn Millionen Tonnen CO2 gespeichert oder verarbeitet werden.

