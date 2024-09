Brüssels Antwort auf die Bauernproteste

Weder die Zusammensetzung noch die Verteilung der Zuständigkeiten der nächsten EU-Kommission sind geklärt. Präsidentin Ursula von der Leyen hält das nicht von ersten Ansagen ab: In den ersten 100 Tagen ab Amtsantritt solle eine „Vision für Landwirtschaft und Ernährung“ vorgelegt werden. Die muss ohnehin der Beamtenapparat der EU-Behörde liefern. Und der kann sich schon einmal an die Arbeit machen – Peter Strohschneider, Vorsitzender des strategischen Dialogs zur Zukunft der EU-Landwirtschaft, hat am Mittwoch nach zahlreichen Sitzungen und Konsultationen einen 110 Seiten starken Abschlussbericht vorgelegt. Den hatte die Präsidentin auch auf Druck europaweiter Bauernproteste gegen die Brüsseler Agrarpolitik in Auftrag gegeben.



„Mein Team und ich werden diese Empfehlungen in dem Bericht natürlich sorgfältig prüfen“, kündigte von der Leyen an. Strohschneider betonte, dass der Bericht von den 29 Mitgliedern der Arbeitsgruppe einstimmig angenommen worden sei. Von einer „Errungenschaft“ sprach der Vorsitzende.



Dass Vertreter der Landwirtschaft, Saatgut- und Düngemittelindustrie sowie von Umwelt- und Tierschutzorganisationen grünes Licht gaben, dürfte tatsächlich kein leichtes Unterfangen gewesen sein. Es ist jedoch auch ein Indiz dafür, dass es sich um ein recht schwammiges Papier handelt. Das spiegelt sich in vage gehaltenen Empfehlungen wider: Gegen die Stärkung der Position der Landwirte in der Lebensmittelwertschöpfungskette, nachhaltigerer Produktion und den zielgerichteten Einsatz von EU-Fördermitteln wird sich kaum Widerstand regen. Außerdem geht der Bericht weder auf die konkrete Umsetzung der Vorschläge noch auf die Finanzierung und die Frage ein, welche Auswirkungen der Beitritt von Kandidatenländern (darunter der Agrarriese Ukraine) zur Union auf deren Landwirtschaft hätte.



Dementsprechend wohlwollend fielen die Reaktionen aus. „Gesonderte Gelder für die Landwirtschaft für die Herausforderungen der Zukunft und die Anpassung an eine sich verändernde Umwelt sind ein erster Schritt in die richtige Richtung, an welchem weitergearbeitet werden muss“, hieß es vom stellvertretenden Vorsitzenden des Agrarausschusses im EU-Parlament, Norbert Lins (CDU). Zudem müsse es Hilfen für Junglandwirte für die Weiterentwicklung des ländlichen Raums geben.



Für die Agrarsprecherin der SPD, Maria Noichl, ist eine Reform der an die bewirtschaftete Fläche gekoppelten Direktzahlungen zentral. Es brauche eine „punktgenauere Honorierung von gesellschaftlichen Leistungen“ wie für die Wiederherstellung von Ökosystemen. „Die Ergebnisse machen die Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung der EI-Agrarpolitik klar. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an“, meinte der österreichische Grünen-Abgeordnete Thomas Waitz. Die Umweltorganisation Global 2000 verwies darauf, dass dafür ein Plan fehle: „Offen bleibt, wie die Impulse in klaren, rechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden.“ Immerhin sei die Dringlichkeit des Klimawandels erkannt worden.

Autor Thomas Sendlhofer EU-Korrespondent Thomas Sendlhofer

