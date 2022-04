Brüssel will von uns mehr Fokus auf Umweltschutz

Empfohlen wird eine stärkere Pestizidreduktion, höhere Umverteilungszahlungen und noch mehr Fokus auf Klima- und Umweltschutz, wie aus dem aktuellen Brief hervorgeht. Auch die Folgen der Ukraine-Krise auf die Agrarmärkte und die Lebensmittel-Versorgungssicherheit müssten berücksichtigt werden.

Letzteres war zum Zeitpunkt, als Österreich seine Ideen nach Brüssel schickte, noch nicht so Thema. Trotz dieser für viele Höfe existenzbedrohlichen Lage (Kostensteigerungen) zahlreiche GAP-Auflagen weiter in die Höhe zu schrauben, die Produktion de facto zu drosseln und den Betrieben noch mehr Leistungen abzuverlangen, gehe an den Möglichkeiten der Landwirte komplett vorbei, sagte Landwirtschaftskammerchef Josef Moosbrugger. "Die Antwort der EU-Kommission zum nationalen GAP-Strategieplan ist für uns daher völlig unverständlich."