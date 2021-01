Otto Bruckner wirkt nicht wie ein typischer Gründer eines Start-ups. Dennoch hat der 58-jährige Oberösterreicher vor neun Jahren eines gegründet: Er stellt im Burgenland Tiernahrung her. Und scheint nach schwierigen Anfangsjahren nun in die Erfolgsspur zu finden. Eben hat Austria Pet Food den Markteintritt in die USA geschafft.