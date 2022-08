Britische Notenbank wagt Zinssprung

Sie hob ihn am Donnerstag um einen halben Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an – und damit so stark wie noch nie seit der 1997 erlangten Unabhängigkeit der Bank of England (BoE) von der Politik.

Die Finanzmärkte waren darauf eingestellt, dass die BoE dem Beispiel der Europäischen Zentralbank folgen würde. Diese hatte ihre Zinswende jüngst mit einem derart großen Schritt eingeleitet.

Die Währungshüter in London haben zwar ihre geldpolitische Wende bereits im Dezember 2021 vollzogen, jedoch bisher immer nur Trippelschritte gemacht. Nun entschied der geldpolitische Ausschuss mit einer deutlichen Mehrheit von 8:1-Stimmen.