Brioche, Barbecue, Bubikopf: Oberösterreicher trumpfen bei den Euroskills auf

„Ich habe schnell gemerkt, die HTL ist nicht das Wahre für mich. Ich wollte viel lieber etwas in den Händen halten“, sagt Clemens Baischer. Dieser Wunsch hat den 18-jährigen aus Neukirchen an der Enknach bis zu den Berufs-Europameisterschaften, den „Euroskills“, geführt. Denn Baischer gehört zu den besten jungen Fleischern Europas und ist einer von zehn oberösterreichischen Fachkräften, die in Graz um Medaillen kämpfen. Die strengen Wettkampfrichter muss er durch das Lösen unterschiedlichster Aufgaben überzeugen: "Ich beschäftige mich mit Lamm, Rind und Kalb, zerlege die Tiere, musste schon eine Barbecue-Platte zusammenstellen. Canapees stehen auch noch auf der Aufgabenliste", erzählt er während einer Wettkampfpause. Während des Wettkampfs dürfen die Fachkräfte nämlich mit niemandem sprechen - nicht einmal mit dem Experten, der jedem von ihnen zur Seite gestellt wird.

Mehr als 400 junge Fachkräfte aus ganz Europa kämpfen noch bis inklusive morgen, Samstag, um Gold, Silber und Bronze: Die Zahl der Teilnehmer liegt rund ein Drittel niedriger als sonst, wie Johannes Fraiss, Projektleiter SkillsAustria der Wirtschaftskammer, bei einem Rundgang erzählt: "Großbritannien und die Niederlande haben abgesagt." Auch die skandinavischen Staaten glänzen coronabedingt durch Abwesenheit. Wer Edelmetall mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am Sonntag Abend: Dann findet in der Grazer Stadthalle die Siegerehrung statt.

Medaillen werden in 48 Berufsfeldern vergeben: Nur in drei davon, nämlich Schönheitspflege, Pflege und Schaufensterdekoration, sind keine Österreicher am Start. In manchen Berufen, wie zum Beispiel "Robot Systems Integration" treten sie im Zweierteam an.

In Graz findet heuer die siebte Auflage der Euroskills statt: Österreich war bisher stets sehr erfolgreich. Vor drei Jahren in Budapest erreichte man im Medaillenspiegel Platz zwei hinter Russland. Auch heuer zählen die Österreicher wieder zu den Mitfavoriten. Einer von ihnen ist der Bäcker Simon Sailer aus Mauerkirchen. An den ersten beiden Tagen hat er unter anderem einen Brioche-Zopf und einen Riesen-Kornspitz gebacken. „Nachdem ich mein System gefunden hatte, lief alles auf Schiene.“ Hineinzukommen sei aber schwierig gewesen.

Der Bäcker Simon Sailer aus Mauerkirchen Bild: euroskills

Das verwundert nicht, denn die 54 österreichischen Starter müssen Nerven aus Stahl beweisen: Im Hintergrund läuft die Stoppuhr - und Tausende Zuseher blicken ihnen über die Schultern. Mit 30.000 Besuchern rechnen die Veranstalter an den drei Wettkampftagen. Unter den Zuschauern sind am Freitag auch hunderte Schüler, die nicht nur den Fachkräften zuschauen, sondern auch ihre eigenen Talente erproben können: Bei den "Try a Skill"-Stationen können sie beispielsweise mit einem Lockenstab arbeiten, Ziegel schlichten, Cocktails mixen und mit einem Schweißgerät hantieren. So sollen sie ein Gefühl für die Werkstoffe bekommen. Die Euroskills sind auch ein Berufswettbewerb zum Angreifen.

Unterstützung von den Fanclubs

Unter die zahlreichen Besucher haben sich auch einige oberösterreichische Fanclubs gemischt: Der Kälte- und Klimatechniker Marco Hörschläger, der bei Hauser in Linz arbeitet, beschäftigt sich mit Kältekreislauf sowie Wärmerückgewinnung. In eine Klimaanlage ist zudem ein Fehler eingebaut, den er finden muss. Angefeuert wird er bei diesen Aufgaben von 62 seiner Arbeitskollegen.

Kälte- und Klimatechniker Marco Hörschläger wird gleich von 62 seiner Arbeitskollegen angefeuert Bild: Prechtl Elisabeth



Jede Menge "Skills"-Erfahrung hat Sebastian Wienerroither aus Frankenburg: Hat der 22-Jährige Steinmetz doch vor zwei Jahren im russischen Kazan die Silbermedaille errungen. Diese Erfahrung helfe bei den Euroskills enorm, sagt er: "Ich kenne schon einige Experten, das Arbeitsumfeld ist sehr entspannt." Das Fertigen der Schablonen und die Gravur hat Wienerroither, der im väterlichen Betrieb arbeitet, bereits gut über die Bühne gebracht. Nun muss er sich noch an seinem Werkstück beweisen. Acht Freunde sind aus Frankenburg angereist, um ihn dabei mental zu unterstützen - als große Überraschung und natürlich in passenden T-Shirts mit Porträt.

Ach Freunde feuern den Steinmetz Sebastian Wienerroither an. Bild: Prechtl Elisabeth

Etwas ruhiger als in der Steinmetz-Halle geht es bei den Friseuren zu: Dort fertigt Seda Türkoglu mit Schere, Bürsten und Föhn kunstvolle Frisuren. Der Innviertlerin wurde die Ehre zuteil, bei der feierlichen Eröffnung die österreichische Fahne zu tragen. Mit ihrem bisherigen Auftritt ist sie recht zufrieden, wie sie in ihrer Pause sagt: „Mein Coach sagt, ich liege im vorderen Drittel.“ Morgen, Samstag, findet in Graz der finale Wettkampftag statt. Die Siegerehrung folgt am Sonntag.