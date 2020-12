Brexit: Wenn, dann Einigung im letzten Moment

Auch der österreichische Wirtschaftsdelegierte in London, Christian Kesberg, geht weiterhin von einer Einigung im Brexit-Poker in letzter Sekunde aus. "Aber auch wenn es zuletzt doch eine Annäherung beim wichtigen Thema ‚Level Playing Field‘ gab, steht ein Scheitern im Raum", sagt der Wirtschaftsdelegierte der Wirtschaftskammer in London. Unter Level Playing Field sind die fairen Wettbewerbsbedingungen zu verstehen.

Kesberg sagt, für viele heimische Firmen wäre ein Freihandelsabkommen von Bedeutung "oder eine Basis für vernünftige Überbrückungsmaßnahmen". Verwerfungen an der Grenze entstünden auf jeden Fall, so der Delegierte.

Bei der Industriellenvereinigung hält man es für möglich, dass es für einige Wochen oder Monate kein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt. Dann müsse man im neuen Jahr schauen, möglichst rasch zu einer Einigung zu kommen, sagt Michael Löwy, der für die internationalen Beziehungen zuständige IV-Experte. "Es ist ein vitales Interesse, Hemmnisse, so sie wegen eines nicht vorhandenen Vertrages entstehen, rasch aus der Welt zu schaffen."