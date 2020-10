"In den ersten Wochen wird es chaotisch. Deshalb erhöhen unsere Kunden ihre Vorräte. Dann wird es sich einspielen", sagt Peter Weidinger, Geschäftsführer im Fleischverarbeiter Hochreiter. Das Mühlviertler Familienunternehmen liefert Speck, Schinken, Salami an englische Pizzahersteller und von ihrer Convenience-Tochter Condeli Lasagne an einen europäischen Diskonter für die britische Insel.