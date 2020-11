"Wir sind beide schon mehr als 30 Jahre in der Branche. Aber so etwas haben wir noch nicht erlebt", sagt der geschäftsführende Gesellschafter des Leondinger Speditions- und Transportunternehmens Keimelmayr, Robert Fellinger. Mitten in der Weltwirtschaftskrise spielt die weltweite Überseelogistik, vor allem im Containertransport, verrückt.