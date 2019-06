Breite Kritik an "Lex Uber" in Österreich

Anfang Juli sollen Taxi- und Mietwagen in Österreich zu einem Gewerbe zusammengefasst werden. Die Novelle des so genannten "Gelegenheitsverkehrsgesetzes" wurde diese Woche im Verkehrsausschuss des Nationalrats durchgewunken. ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmten für die Neuregelung.

Nicht bei allen stößt die Gesetzesänderung auf Wohlwollen. Kritik äußert die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Reglementierte Gewerbe – wie etwa auch Apotheker oder Rauchfangkehrer – hätten starre Rahmenbedingungen, die dem Wettbewerb nicht förderlich seien. "Wettbewerb bedeutet immer, eine Wahl zwischen verschiedenen Anbietern zu haben", schreibt die BWB in einer Stellungnahme. Uber hätte "neue Ideen und innovative Geschäftsmodelle" nach Österreich gebracht, die von Konsumenten "sehr positiv" aufgenommen worden seien. An Uber lobt die Behörde die transparenten Preise, die Information über den Standort des Wagens, den sauberen Zustand der Fahrzeuge und die Beschwerdemöglichkeit per App.

Bruttolohn: 1285 Euro pro Monat

Auch Ökonomen missfällt die neue Regelung. Der Chef des Instituts für höhere Studien (IHS), Martin Kocher, sagte via Twitter: "Die Idee, fixe Preise für Taxi- und Mietwagenfahrten festzulegen, zeugt entweder von einem fundamentalen Unverständnis, was funktionierenden Wettbewerb betrifft, oder von gut funktionierendem Lobbyismus auf Kosten der Konsumenten."

Der Regulierungsökonom Klaus Gugler sagte, die Gesetzesnovelle bringe den Taxlern nicht mehr Einkommen. "Die Folge wird ein exzessiver Markteintritt sein, weil der zusätzliche Taxifahrer die Preise nicht reduziert, sie sind ja fixiert."

Taxifahrer erhalten in Österreich laut Kollektivvertrag mindestens 1285 Euro brutto pro Monat, ohne Nachtzuschlag. In Österreich sind rund 10.000 Taxis und 9500 Mietwagen mit Fahrern unterwegs.