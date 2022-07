Breitbandausbau: Wo in Oberösterreich noch weiße Flecken sind

Der Zeitpunkt ist im Regierungsprogramm verankert, der Weg dorthin mit einigen Hürden versehen: Bis 2030 soll jeder Winkel Österreichs mit schnellem Internet versorgt sein. Die Basis dafür bieten feste und mobile Gigabitanschlüsse, die es Betrieben und Privaten erleichtern sollen, digitalen Anschluss zu finden.

Oberösterreich nehme beim Breitbandausbau eine „Vorreiterrolle“ ein, sagte heute Staatssekretär Florian Tursky (VP) bei einem Pressegespräch in der Meggenhofener Ortschaft Zwisl. Der Tiroler, in der Regierung zuständig für Digitalisierungs- und Breitbandagenden, sparte nicht mit Lob für unser Bundesland. Von der ersten Breitbandmilliarde holte Oberösterreich 425 Millionen Euro an Fördergeld, wovon 371 Gemeinden profitiert hätten, sagte Tursky. Im März hat die Regierung den ersten Fördercall für die zweite Breitbandmilliarde freigegeben; es stehen 660 Millionen Euro zur Abholung zur Verfügung.

„Wir wollen auch bei der zweiten Milliarde ein großes Stück vom Kuchen abschneiden“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Erste Projekte sollen im August präsentiert werden. Derzeit sei in 85 Prozent der 426.000 Gebäude in Oberösterreich eine kabelgebundene Versorgung von 100 Mbit/Sekunde oder mehr bereits gegeben oder in Planung bzw. Bau. Mit dieser Geschwindigkeit ist es ohne Einschränkungen möglich, im Internet zu surfen, TV-Programme zu streamen oder online zu spielen.

Die restlichen 15 Prozent der Gebäude in Oberösterreich befänden sich zumeist in Randlagen, sagte Achleitner. Betroffen sind davon vor allem die Bezirke Rohrbach, Freistadt, Braunau am Inn, Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land. Hier soll die heuer im April offiziell präsentierte Gesellschaft Breitband Oberösterreich (BBOÖ) ansetzen, die aus der Bündelung der Glasfaser-Aktivitäten des Landes und der Energie AG entstanden ist. Schwerpunkt der Versorgungsart soll Glasfaser sein. Diese ist im Vergleich zu Kupferkabeln oder Mobilfunk schneller, aber auch teurer.

Tursky, Achleitner, Energie-AG-Generaldirektor Werner Steinecker und BBOÖ-Geschäftsführer Martin Wachutka verwiesen darauf, dass Förderungen des Bundes, des Landes und zusätzliche Investitionen der Provider bis 2025 rund 1,1 Milliarden Euro an Investitionen auslösten. Ein Schwerpunkt beim Glasfaserausbau wird derzeit entlang der ehemaligen Bahntrasse der „Haager Lies“ gelegt, die inzwischen ein Radweg ist.