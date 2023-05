Breitband: Wo wird wann ausgebaut?

Breitbandausbau in abgelegenen Siedlungen ist im Gang.

Einen detaillierten Überblick über die Breitband-Infrastruktur will der überarbeitete breitbandatlas.gv.at geben. Sowohl für Festnetz, Mobilfunknetz und den Status zum geförderten Ausbau gibt es detailliert für einzelne Ortsteile Informationen bis zur Antragsnummer des Fördernehmers.

Neben der Darstellung der aktuellen festen und mobilen Breitbandverfügbarkeit sind im Breitbandatlas auch all jene Gebiete ersichtlich, in denen ein geförderter Ausbau stattfindet, genannt ist auch der geplante Fertigstellungstermin.

"Bisher haben wir in dieser Regierungsperiode knapp 1,4 Millarden Euro investiert. Der Breitbandatlas sorgt in diesem Zusammenhang auch für Transparenz für alle Steuerzahler, die ein Recht darauf haben zu erfahren, wie ihr Steuergeld eingesetzt wird", wird Finanzminister Magnus Brunner in einer Aussendung zitiert.

Verbessert wurde die Nutzerfreundlichkeit: So ist die Verfügbarkeit und die Übertragungsgeschwindigkeit – etwa bei einem beabsichtigten Anbieterwechsel – angeführt. Bei einem Umzug ist mit der Adresseingabe ersichtlich, welcher Netzanbieter welche Technik mit welchen Down- bzw. Upload-Geschwindigkeiten anbietet.

"Das Update des Breitbandatlasses ist ein gutes Beispiel für Digitalisierung mit Nutzen. Man kann mit wenigen Klicks feststellen, wie die stationäre und mobile Internetversorgung zu Hause oder im Betrieb ist und welcher Anbieter welche Technik mit welcher Geschwindigkeit anbietet. Das sind bei einem Umzug oder der Suche nach dem besten Internet- oder Mobilfunkanbieter essenzielle Informationen und ein nützliches Service für die Bürger", so Staatssekretär Florian Tursky.

