Braun Maschinenfabrik: Verborgener Weltmarktführer in Vöcklabruck

Isidor Karl Braun war Hufschmied von Herrscherin Maria Theresia, 1848 hat der aus einer Konstanzer Handwerkerfamilie stammende Mann in Vöcklabruck ein Unternehmen gegründet, das heuer den 175. Geburtstag feierte und in siebter Generation von Lennart Braun geführt wird. Die Braun Maschinenfabrik ist kein großer Konzern und nicht sehr bekannt. Dennoch ist das Unternehmen in einer kleinen, feinen Nische Weltmarktführer.