Brauereien fordern Aussetzen der Biersteuer bis Mitte 2021

So solle die Biersteuer für das vierte Quartal 2020 und die ersten beiden Quartale 2021 erlassen werden, schreibt der Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs, Sigi Menz, in einer Aussendung. Das würde bei einer jährlichen Biersteuer von 190 Mio. Euro etwa 142 Mio. Euro Entlastung bringen. Zusätzlich wünscht sich Menz, dass die Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie zumindest bis Mitte 2021 verlängert wird. Der Verband verweist auf seine wichtige wirtschaftliche Rolle. Die Brauereien würden jährlich rund 700 Millionen Euro an Steuern zum Staatshaushalt beitragen und hätten direkt 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Jeder Job in einer Brauerei generiert zudem 17 weitere Arbeitsplätze - zwei in der Landwirtschaft, zwei im Handel und 13 in der Gastronomie", argumentiert der Verband.

