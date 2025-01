Brauer-Doyen Marcus Mautner Markhof verstorben

Das gab die oberösterreichische Brauerei am Freitag bekannt. Mautner Markhof sei nach langer, schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie eingeschlafen. Trotz seines Gesundheitszustands blieb er bis zuletzt energiegeladen, motiviert und mit Herzblut Bierbrauer.

Mautner Markhof, 1958 in Wien geboren, entstammt der gleichnamigen Essig-, Senf- und Hefedynastie und war jahrelang Vorstandsdirektor der Unternehmensgruppe. 2013 übernahm die Brauerei Grieskirchen als Sanierungsfall und kämpfte bis zuletzt um den Erhalt der Marke.

Im Oktober 2024 hatte er das Brauereigelände im Grieskirchner Stadtzentrum an die Projektentwickler Holzhaider und Wiltschko verkauft. Das Bier wird mittlerweile, wie berichtet, in der Frastanzer Brauerei in Vorarlberg nach den Rezepturen der Grieskirchner gebraut.

"Marcus Mautner Markhof hat sich für den Erhalt der Brauerei Grieskirchen, der Biervielfalt und Braukultur unermüdlich und leidenschaftlich eingesetzt. Wir werden ihn als stets positiven, warmherzigen und immer lebensbejahenden Menschen in Erinnerung behalten" sagt Mirco Meyer, Verkaufsleiter und Prokurist der Brauerei.

