Brau Union: Vorstandschef Schörghofer geht nach dem Sommer

Schörghofer hat die Führung des Bier-Marktführers in Österreich kurz vor Ausbruch der Pandemie übernommen und das Unternehmen während einer schwierigen Zeit auf Kurs gehalten. Diese Zeit war geprägt von behördlichen Schließungen in der Gastronomie. Dennoch „können wir stolz sein auf das Erreichte. Die Marktposition und die Stärke der Biermarken der Brau Union konnten in dieser Zeit ausgebaut werden“, sagt Schörghofer. Auch die Maßnahmen, die gewährleisten sollen, dass das Unternehmen bis 2030 CO2-neutral produzieren kann, seien eingeleitet.

Aufsichtsratschef Ruud van den Eijnden vom Mutterkonzern Heineken dankte Schörghofer für genau diesen Einsatz und die Leistungen rund um Covid, Inflation und Energiepreisentwicklung: „Es war eine Freude, mit Klaus zusammenzuarbeiten.“

Meinungsverschiedenheiten hat es laut Schörghofer aber „über die weitere Prioritätensetzung“ im Konzern gegeben. Daher sei es nun zu einer einvernehmlichen Trennung gekommen. Der Brau-Union-Chef wird allerdings nicht sofort das Unternehmen verlassen, sondern es noch über die Sommersaison führen. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht fest.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher